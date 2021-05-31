Рада має визнати режим Лукашенка таким, що становить загрозу міжнародній безпеці, - Кондратюк
Про це вона сказала на Погоджувальній раді, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Віцеспікерка наголосила, що в ній ідеться про вимогу припинити переслідування білоруської опозиції та журналістів, звільнити Романа Протасевича та інших політичних в'язнів, а також про посилення тиску на Білорусь, зокрема впровадженням певних санкцій.
"Сподіваюся, постанова буде розглянута у вівторок і набере конституційну більшість голосів", - підкреслила нардепка.
Кондратюк вважає, що, закликаючи інші країни до таких дій, Україна і сама має подавати їм приклад, тому, за її словами, є сенс звернутися і до президента, і до РНБО з проханням визначити перелік і негайно впровадити санкції щодо конкретних осіб з оточення Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.
В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.
За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.
У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.