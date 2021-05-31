Рада має визнати режим Лукашенка таким, що становить загрозу міжнародній безпеці, - Кондратюк

Віцеспікерка Олена Кондратюк вважає, що Верховна Рада має якнайшвидше ухвалити постанову № 5560 про звернення до міжнародних організацій, урядів і парламентів країн світу щодо визнання режиму Лукашенка в Республіці Білорусь таким, що становить загрозу міжнародній безпеці.

Про це вона сказала на Погоджувальній раді, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Віцеспікерка наголосила, що в ній ідеться про вимогу припинити переслідування білоруської опозиції та журналістів, звільнити Романа Протасевича та інших політичних в'язнів, а також про посилення тиску на Білорусь, зокрема впровадженням певних санкцій.

Також читайте: Поїздка Шевченка в Білорусь - вирок Лукашенку. Він зустрічається з якимось депутатом, якого ніхто не знає. По-людськи його шкода, - "слуга народу" Веніславський

"Сподіваюся, постанова буде розглянута у вівторок і набере конституційну більшість голосів", - підкреслила нардепка.

Кондратюк вважає, що, закликаючи інші країни до таких дій, Україна і сама має подавати їм приклад, тому, за її словами, є сенс звернутися і до президента, і до РНБО з проханням визначити перелік і негайно впровадити санкції щодо конкретних осіб з оточення Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.