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Вакцинованим проти коронавірусу нададуть деякі привілеї, - Ляшко

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Вакцинованим проти коронавірусу нададуть деякі привілеї, - Ляшко
Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що для вакцинованих проти коронавірусу українців діятимуть деякі привілеї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Ми анонсували їх на 1 липня. Зараз цим питанням активно займається Міністерство цифрової трансформації з відповідними підрозділами МОЗ. Водночас ті, хто отримав два щеплення, тобто завершив повний вакцинальний цикл, можуть отримати сьогодні міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації. Воно буде давати таке саме підтвердження того, що людина буде вакцинована", - зазначив Ляшко.

За словами міністра, уряд наступного тижня має розглянути зміни, які нададуть вакцинованим деякі привілеї.

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Топ коментарі

  • Baks13
    И носить малиновые штаны...
  • Сергей Дмитрук
    За словами міністра, уряд наступного тижня має розглянути зміни, які нададуть вакцинованим деякі привілеї. Джерело: https://censor.net/ua/n3268435

    стаття 24 Конституції України:
    Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

     або адекватно формулюйте те, що намагаєтесь сказати або не несіть дурню.
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Что-то про "привилегии" тема настораживает. Приз тому кто выжил после укола непонятно где взятым шмурдяком?
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