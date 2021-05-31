За добу в Києві 9 людей померли від COVID-19, виявлено 63 нові випадки захворювання, - Кличко
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"63 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 9 осіб. Всього за період пандемії в місті 5 092 летальні випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання сьогодні - 206 437", - повідомив Кличко.
Захворіли: 29 жінок віком від 24 до 84 років і 28 чоловіків від 19 до 90 років. А також дві дівчинки віком 1 та 4 років і чотири хлопчики від 11 до 16 років.
У лікарні столиці госпіталізовано 21 хворого на коронавірус, а також 59 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
Одужали за минулу добу 650 осіб. Загалом коронавірус подолали 166 688 жителів столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявлено в Голосіївському районі - 22, в Солом'янському і Святошинському - по 10 і в Подільському районі - 8 випадків", - зазначив Кличко.