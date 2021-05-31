До кінця року в складі ВМС ЗСУ сформують дивізіон із патрульних швидкохідних катерів типу Island, - Таран

До кінця поточного року в складі Військово-Морських Сил ЗС України буде сформовано дивізіон із 5 швидкохідних патрульних катерів типу Island, які передані нашій державі в межах двостороннього співробітництва між США та Україною.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, до вже прийнятих до бойового складу ВМС України катерів "Старобільськ" і "Слов'янськ" протягом 2021 року приєднаються ще 3 катери типу Island.

"Відновлюючи бойові спроможності вітчизняного флоту, ми переоснащуємо його озброєнням, яке було б сумісним зі зразками держав-членів НАТО. Тому всі три катери типу Island надійдуть в Україну зі встановленими на борту корабельними системами виробництва США та бойовими модулями", - підкреслив міністр.

Він зазначив, що на катерах, які носитимуть назви "Суми" і "Фастів", в американському місті Балтімор вже повністю завершено відновлення технічного стану.

"Нині проводиться налагодження механізмів і систем і розпочато роботу зі встановлення озброєння на кожному з них. Ці два катери планується відправити в Україну протягом третього кварталу поточного року. Також відповідні технічні роботи проводяться і на п'ятому патрульному катері Р194. Він, оснащений зброєю, обладнанням і технічними засобами, буде доставлений до Одеси наприкінці 2021 року", - додав Таран.

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