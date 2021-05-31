Порошенко жодних повісток не отримував. Дата зустрічі зі слідчим узгоджена, але не на сьогодні, - адвокат Головань

Петро Порошенко в установлений законом спосіб жодних повісток не отримував.

Про це заявив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань, передає Цензор.НЕТ.

"Бачу в мережі чергову хвилю фейкових новин про "можливу неявку Петра Порошенка на допит в СБУ". Нагадую, що Петро Порошенко у встановлений законом спосіб жодних повісток не отримував. У відповідь на попередній аналогічний вкид 27 травня 2021 я, за дорученням Петра Олексійовича, негайно в’язався зі слічим для узгодження часу і дати зустрічі. Дату і час узгоджено. Не на сьогодні. А на поширювані про П’ятого Президента України фейкові новини давно слід звернути увагу свіжоствореному Президентом Зеленським у кількості 52 штатних одиниць Центру протидії дезінформації", - заявив адвокат.

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