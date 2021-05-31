Новини

Порошенко жодних повісток не отримував. Дата зустрічі зі слідчим узгоджена, але не на сьогодні, - адвокат Головань

2 497151
Порошенко жодних повісток не отримував. Дата зустрічі зі слідчим узгоджена, але не на сьогодні, - адвокат Головань
Петро Порошенко в установлений законом спосіб жодних повісток не отримував.

Про це заявив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань, передає Цензор.НЕТ.

"Бачу в мережі чергову хвилю фейкових новин про "можливу неявку Петра Порошенка на допит в СБУ". Нагадую, що Петро Порошенко у встановлений законом спосіб жодних повісток не отримував. У відповідь на попередній аналогічний вкид 27 травня 2021 я, за дорученням Петра Олексійовича, негайно в’язався зі слічим для узгодження часу і дати зустрічі. Дату і час узгоджено. Не на сьогодні. А на поширювані про П’ятого Президента України фейкові новини давно слід звернути увагу свіжоствореному Президентом Зеленським у кількості 52 штатних одиниць Центру протидії дезінформації", - заявив адвокат.

Також читайте: Допит Порошенка у "справі Козака-Медведчука" перенесено на прохання адвокатів, - СБУ

Порошенко жодних повісток не отримував. Дата зустрічі зі слідчим узгоджена, але не на сьогодні, - адвокат Головань 01

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Знову зеленим за їх брехню ківою по губам поводили
  • Валерия Ларченко b661826f
    Так и вызывать начали только за тем,что бы лишний раз не смог ничего полезного Армии отвезти
  • саша паламарчук
    Та це місцевий хворий, як один шановний форумчанин писав- безтемпературний дурачок.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини