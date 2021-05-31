До створення Київської обхідної дороги залучать найбільшу будівельну компанію зі США, - "Укравтодор"

Американська компанія Bechtel Overseas Corporation стане учасником створення Київської обхідної дороги.

Як передає Цензор.НЕТ, меморандум про співпрацю в рамках реалізації Проєкту будівництва КОД підписали представники компанії і "Укравтодору".

"Український дорожній ринок виходить на світовий рівень. У нас складні масштабні проєкти, нам довіряють міжнародні партнери. Реформи, прозорі ефективні рішення, нові топ-гравці - все це свідчить про те, що ми рухаємось у правильному напрямі" – зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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Компанія Bechtel Overseas Corporation була заснована у 1898 році та наразі є найбільшою будівельною компанією в США із проєктами у 160 країнах на семи континентах. Bechtel спеціалізується на інфраструктурі, ядерній, безпековій та екологічній галузях, оперує на ринку нафти, металургії, газу та хімікатів.

Київську обхідну дорогу будують в рамках президентської програми "Велике будівництво". Так, згідно з проєктом, навколо столиці побудують півкільце протяжністю близько 150 км.

Відзначається, що ця дорога замкне на собі основні траси, що ведуть до Києва: М-07 Київ - Ковель, М-06 Київ - Чоп, М-05 Київ - Одеса і Н-01 Київ - Знам'янка, а також Н-08 Бориспіль - Маріуполь і М-03 Київ - Харків з обходом Броварів.

В кінці минулого року "Укравтодор" почав розробку проєктної документації та землевідведень.

Як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, в цьому році за програмою Володимира Зеленського відкриють першу чергу об'їзної Дніпра - Південний обхід, а також почнуть створення другої частини - Північного обходу.