Потрібно визнавати помилки, - Разумков про претензії Зеленського до Кабміну щодо закону "Про запобігання корупції"

Спікер ВР Дмитро Разумков має намір обговорити з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем питання щодо підготовки проєкту змін до закону "Про запобігання корупції".

Про це він сказав на погоджувальній раді парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На мій погляд, абсолютно слушна пропозиція президента. Він запропонував внести зміни до положень закону "Про запобігання корупції" щодо помічників та радників глави Верховної Ради. Треба визнавати помилки", - заявив очільник Ради.

За його словами, норму закону треба повернути до редакції 2019 року.

"Випали і радники глави ВР, але також випали і багато інших категорій. Він (Зеленський. - Ред.) звернувся з відповідним листом до Кабміну... Треба буде повернути норму закону до тої редакції, яка була у 2019 році і щодо Офісу Президента, і щодо радників Кабінету Міністрів", - зазначив Разумков.

Глава ВР ще обговорить це питання зі Шмигалем.

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"Я проговорю ще це питання з прем'єр-міністром, бо такі законопроєкти в Кабміні доволі довго готуються до розгляду. Я думаю, що це ми можемо зробити це на рівні нардепів... Далі такі помилки більше робити не будемо", - запевнив він.