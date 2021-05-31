"Слуги народу" проштовхують законопроєкт про приватні пенсійні фонди: з роботодавців і громадян будуть стягувати додатково 60 млрд грн на рік, - Тимошенко

У п'ятницю на засіданні комітету ВР з питань соцполітики стався скандал.

Про це на брифінгу у Верховній Раді сказала лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, в порушення Регламенту на засідання комітету винесли законопроєкт про так звані приватні пенсійні фонди. Тимошенко нагадала, що в більшості країн світу приватні пенсійні фонди беруть добровільні внески громадян, а в Україні пропонують ввести обов'язковий додатковий податок, який будуть стягувати з роботодавців і звичайних людей.

Лідерка "Батьківщини" переконана, що це абсурд і злодійство найвищого рівня.

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"У цьому законі немає жодної букви про захист цих грошей. Власникам цих приватних пенсійних фондів дається право розпоряджатися цими грошима так, як вони вважають за потрібне. А скільки ж отримають ці приватні пенсійні фонди, якщо цей закон пройде? Приблизно 60 млрд грн щороку. Це величезний потік грошей при дефіциті реального Пенсійного фонду, державного бюджету, коли у роботодавців вже не залишилося зайвої копійки, а вони 60 млрд хочуть зібрати в свої приватні пенсійні фонди", - заявила нардепка.

Тимошенко розповіла, що депутати "слуги народу" проштовхували на засіданні комітету цей законопроєкт.

"Депутат "слуги народу", який не має ніякого відношення до соціального комітету, Андрій Мотовиловець, вдерся в комітет і почав розповідати членам комітету від "слуги народу", що президент дав наказ проголосувати за це. Незважаючи ні на які обставини, коли його запитали, а що ж робити з рішенням антикорупційного комітету Верховної Ради, який сказав, що цей закон - це побори і корупція. Він відповів: "Не переживайте, ми дамо команду цьому комітету і після голосування в залі вони скасують своє рішення", - переказала Тимошенко слова Мотовиловця.