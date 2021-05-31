Убивство 5-річного Кирила Тлявова: на червень призначені три судові засідання

Наступні судові засідання у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова призначені на 2, 7 і 8 червня.

Про це генпрокурор України Ірина Венедіктова написала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"31 травня 2019 року трагічно закінчилися розваги поліцейських зі зброєю - куля замість металевої бляшанки поцілила в голову 5-річному Кирилу Тлявову. За кілька днів малюк помер у лікарні.

Цю справу я тримаю на контролі з часу роботи в Державному бюро розслідувань. Судовий розгляд за обвинуваченням трьох колишніх поліцейських та неповнолітнього сина одного з них у вчиненні хуліганства та вбивства з необережності досі триває", - написала вона.

Генпрокурор зазначила, що наразі відбулося 30 судових засідань. На них досліджено письмові докази, зокрема: протоколи оглядів місця подій, протоколи обшуків, слідчих експериментів, висновки судових експертиз, а також речові докази. Допитані свідки сторін, в тому числі діти, які були поряд з хлопчиком того дня.

Також читайте: Суд продовжив на 2 місяці утримання під вартою експоліцейського, якого звинувачують у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова, - Венедіктова

Наступні судові засідання призначені на 2, 7 та 8 червня 2021 року. Заплановано допити судових експертів та вирішення питання щодо продовження строку дії запобіжного заходу стосовно обвинувачених.

Один з експоліцейських дотепер перебуває під вартою без визначення розміру застави. Двох ще торік, після внесення застави, з-під варти звільнено. Неповнолітній перебуває під наглядом матері, запобіжний захід для нього - особисте зобов’язання.

Залишається допит обвинувачених і сторони почнуть готуватися до фінальної стадії процесу - судових дебатів.

Нагадаємо, 2 червня 2019 року двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - необережне тяжке тілесне ушкодження, скоєне за попередньою змовою групою осіб.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня 2019 року в Переяславі під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. Унаслідок пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетними до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Раніше ексдиректор ДБР Роман Труба повідомив, що досудове розслідування у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова завершено.