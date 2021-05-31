Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Dpa.
У поліції Німеччини повідомили, що літак зі 160 пасажирами, який прямував з Дубліна до Кракова, приземлився в Берліні близько 20:00.
Його доставили на стоянку подалі від терміналу.
Поліція за допомогою службових собак оглянула багаж пасажирів, який вивантажили біля літака.
Інформацію про посадку літака також підтвердив прессекретар аеропорту Ян-Петер Хаак.
"Екіпажу рейсу FR1901 з Дубліна до Кракова вчора німецьке Управління повітряним рухом повідомило про потенційну загрозу безпеці на борту. Капітан дотримувався процедури і направив літак до найближчого аеропорту, берлінського. Літак безпечно приземлився, а пасажирів висадили для полегшення ретельної перевірки безпеки пасажирів і всього багажу", - йдеться в повідомленні.
Після отримання дозволу від влади Німеччини пасажири вирушили далі до Кракова на запасному літаку Ryanair після близько 8-годинної затримки.