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Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту

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Літак Ryanair екстрено сів у Берліні: Надійшло повідомлення про бомбу на борту
Літак Ryanair, що летів з Дубліна до Кракова, здійснив екстрену посадку в аеропорту Берліна через повідомлення про можливу бомбу на борту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Dpa.

У поліції Німеччини повідомили, що літак зі 160 пасажирами, який прямував з Дубліна до Кракова, приземлився в Берліні близько 20:00.

Його доставили на стоянку подалі від терміналу.

Поліція за допомогою службових собак оглянула багаж пасажирів, який вивантажили біля літака.

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Інформацію про посадку літака також підтвердив прессекретар аеропорту Ян-Петер Хаак.

"Екіпажу рейсу FR1901 з Дубліна до Кракова вчора німецьке Управління повітряним рухом повідомило про потенційну загрозу безпеці на борту. Капітан дотримувався процедури і направив літак до найближчого аеропорту, берлінського. Літак безпечно приземлився, а пасажирів висадили для полегшення ретельної перевірки безпеки пасажирів і всього багажу", - йдеться в повідомленні.

Після отримання дозволу від влади Німеччини пасажири вирушили далі до Кракова на запасному літаку Ryanair після близько 8-годинної затримки.

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Топ коментарі

  • Eispickel
    Явно русня обставляется чтобы
    отмазать картофельного диктатора...
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    операція прикриття повітряного піратства лукашенки
  • Дмитро Піталов
    Снова Лука-мудищев развлекается?
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