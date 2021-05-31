Екснардепку Заліщук призначено радницею глави "Нафтогазу" з міжнародних питань

Колишня народна депутатка України VIII скликання Світлана Заліщук призначена радником голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з міжнародних питань.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі компанії.

Повідомляється, що Заліщук координуватиме взаємодію групи "Нафтогаз" з міжнародними партнерами, зокрема посадовими особами країн G7, і виконувати представницьку функцію високого рівня. Одним з її пріоритетів буде протидія "Північному потоку-2".

"За попередні кілька років команда Нафтогазу домоглася майже неможливого — значного відтермінування добудови Північного потоку-2. Однак до перемоги іще далеко і бій України проти російської геополітичної труби не завершено. Сьогодні ми працюємо над кількома сценаріями зупинки Північного Потоку-2. Необхідна мобілізація усіх гілок української влади та чітка й послідовна координація з нашими міжнародними партнерами, які розуміють небезпеку російської труби для усієї Європи. Такими наразі я бачу пріоритети своєї роботи", — прокоментувала Світлана Заліщук своє призначення", - зазначили в повідомленні.

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У прес-службі нагадали, Заліщук має тривалий досвід роботи у сфері міжнародних відносин. Вона працювала зовнішньополітичним радником Прем’єр-міністра України та Віце-прем’єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції. Була народною депутаткою України VIII скликання та очолювала Підкомітет з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції Комітету Верховної Ради України у закордонних справах. Також була членом українських делегацій до ПАРЄ та Парламентського комітету Асоціації з Європейським Союзом. Закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.

В управлінську команду "Нафтогазу" зі взаємодії зі стейкхолдерами також входять Мирон Василик і Роман Супрун.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" виступає проти зняття американських санкцій з проекту "Північний потік-2".