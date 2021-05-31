Разумков про звинувачення у блокуванні законопроєкту про ліквідацію ОАСК: Не потрібно ляпати язиком. Ще немає рішення комітету. ВIДЕО
Про це на брифінгу після Погоджувальної ради сказав голова ВРУ Дмитро Разумков, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, поки що немає рішення профільного комітету щодо цього документа, а як тільки воно з'явиться, керівництво парламенту винесе законопроєкт до сесійної зали.
Відповідаючи на питання журналістів про те, що "злі язики" звинувачують спікера в блокуванні розгляду законопроєкту, він заявив: "А "злі язики" це хто? Передайте "злим язикам", що якщо хтось щось коментує, то потрібно це робити компетентно, в рамках нашого законодавства і не ляпати язиком, вибачте за таке не парламентський вислів. ... Для того, щоб розглянути питання по суті, потрібно відповідне рішення комітету".
Як повідомлялося, 13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва" (ОАСК). Цей законопроєкт передбачає створення Київського міського окружного адмінсуду.