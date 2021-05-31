Разумков про звинувачення у блокуванні законопроєкту про ліквідацію ОАСК: Не потрібно ляпати язиком. Ще немає рішення комітету. ВIДЕО

Поки законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду м Київ (ОАСК) не готовий до розгляду у Верховній Раді.

Про це на брифінгу після Погоджувальної ради сказав голова ВРУ Дмитро Разумков, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, поки що немає рішення профільного комітету щодо цього документа, а як тільки воно з'явиться, керівництво парламенту винесе законопроєкт до сесійної зали.

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Відповідаючи на питання журналістів про те, що "злі язики" звинувачують спікера в блокуванні розгляду законопроєкту, він заявив: "А "злі язики" це хто? Передайте "злим язикам", що якщо хтось щось коментує, то потрібно це робити компетентно, в рамках нашого законодавства і не ляпати язиком, вибачте за таке не парламентський вислів. ... Для того, щоб розглянути питання по суті, потрібно відповідне рішення комітету".

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Як повідомлялося, 13 квітня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва" (ОАСК). Цей законопроєкт передбачає створення Київського міського окружного адмінсуду.