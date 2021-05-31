Епідзонування України: Київ і Закарпаття близькі до потрапляння в "зелену" зону, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Київ за двома показниками відповідає "зеленій" зоні епідемічної небезпеки у зв'язку з поширенням COVID-19. Про це свідчать дані МОЗ України на 31 травня, передає Цензор.НЕТ.
Так, у Києві епідемічний поріг перевищений на 37,4%, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом становить 4,8%. Також "зеленій" зоні відповідають два показники Закарпатської області.
Частково "зеленій" зоні карантину відповідають показники ще в дев'яти регіонах: Вінницькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Полтавській, Херсонській та Хмельницькій областях.
Станом на останній день травня всі регіони України перебувають у "жовтій" зоні епідемічної небезпеки.
"Зелений" рівень дозволяє регіону пом'якшити карантинні обмеження. Він встановлюється відразу на території всієї країни, якщо в щонайменше 13 регіонах захворюваність на грип та ГРВІ становитиме менше 50% від епідпорогу, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування - менше 5%.