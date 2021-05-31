Напередодні зустрічі Байдена і Путіна Росія пообіцяла США цілу низку "некомфортних сигналів"

Порядки денні в Росії та США не збігаються напередодні майбутньої зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Путіна.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

"Порядки денні США і РФ не збігаються, але ми традиційно готові реагувати на будь-які постановки питань з американського боку. На жаль, зустрічної готовності спостерігається набагато менше і рідше", - зазначив Рябков.

Водночас заступник міністра заявив, що найближчими днями Вашингтон отримає з Москви цілу низку "некомфортних сигналів", які не пов'язані з майбутнім самітом глав держав.

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Зазначимо, що перший американо-російський саміт із часу вступу Байдена на пост президента США відбудеться в Женеві, Швейцарія, 16 червня. Зустріч відбудеться наприкінці вже запланованої поїздки Байдена до Великої Британії на саміт G7 і в Брюссель на зустріч лідерів НАТО.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що на саміті буде розглянуто "повний спектр важливих питань", оскільки США прагнуть "відновити передбачуваність і стабільність" своїх відносин з Росією.

Фактично це ж лунало в коментарях держсекретаря США Ентоні Блінкена під час зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим в Ісландії минулого тижня, оскільки, за його словами, метою Байдена були "передбачувані, стабільні відносини з Росією".

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