"Північний потік - 2" - це суто економічний проєкт, завдання про припинення поставок газу через Україну немає, - МЗС РФ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
За його словами, "Північний потік - 2" - це суто економічний проєкт, а щодо транзиту сировини через Україну існують певні зобов'язання.
"У нас немає завдання призупинити поставку газу через Україну", - пояснив Біричевський.
У МЗС РФ підкреслили, що Москва "ніколи не використовувала енергетику і природні ресурси як елемент тиску або шантажу".
"Якщо господарюючі суб'єкти домовляться, якщо є потреба в російському газі в тих чи інших регіонах Європи, то цей газ буде надійно і передбачувано йти споживачам", - зазначив Біричевський.
Як повідомлялося раніше, Джо Байден заявив, що "санкції проти Nord Stream 2 будуть непродуктивними". У той же час він додав, що був проти проєкту німецько-російського газопроводу "з самого початку" і додав, що союзники США в Європі "дуже добре знають його позицію з цього приводу".