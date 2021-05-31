VIP-косметика і одяг: у Раді заговорили про покарання за реалізацію контрабандних товарів
Про це серед іншого повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Він нагадав, що законопроєкт, внесений президентом Володимиром Зеленським, спрямований на встановлення нових штрафів і кримінальної відповідальності за контрабанду. Згідно з приблизними оцінками, щорічно контрабанда позбавляє український бюджет майже 6 млрд дол.
Вичерпного переліку товарів, які нелегально ввозять у нашу країну немає. Однак найчастіше йдеться про підакцизну продукцію (алкоголь, тютюнові вироби), дорогий брендовий одяг, VIP-косметику. В Україні вже діють санкції РНБО щодо низки так званих контрабандистів, що, втім, з огляду на повідомлення у ЗМІ, комплексно вирішити проблему поки не допомогло. Наприклад, днями ДФС повідомила про контрабанду 4 тонн брендового одягу, яку виявили на борту літака Boeing 737 рейсу "Стамбул-Бориспіль".
За даними журналіста Юрія Бутусова, ввозила товар компанія "Преміуем-пакет", що належить нібито підданому Німеччини. Також, буквально минулого тижня стало відомо про те, що в Україні працює нелегальна схема ввезення елітних косметологічних засобів, організована, зокрема, громадянами Росії. Повідомлялося, що контрабандні поставки здійснює компанія "NBC Group", а її постійними клієнтами є різні VIP-клініки краси.
За словами народної депутатки Соломії Бобровської, подібні "новини" і повідомлення від правоохоронців її давно не дивують. "... нічого дивного, що косметика сьогодні в товарах, які везуть контрабандою. Тим більше дорогі лінійки, - що поставляються в салони краси або в нішеві магазини. Наскільки я знаю, в законодавстві у нас немає особливого винятку щодо косметики. Але можливо, що саме в цій частині варто поправити законодавство (з метою посилення відповідальності, і не тільки для тих, хто лише ввозить, а й збуває косметичну продукцію. – Ред.), тому що йдеться про здоров'я громадян", - сказала вона, припустивши, що реалізаторів будь-яких контрабандних товарів можна позбавляти ліцензій/дозволів на діяльність.
Нагадаємо, раніше ЗМІ назвали ім'я російського громадянина ймовірно причетного до організації контрабанди VIP-косметики. Це житель Москви Олексій Большой, і проти нього санкцій в Україні поки не було.
Також нагадаємо, згідно з антиконтрабандним законопроєктом президента, мінімальне передбачене покарання передбачає штраф від 10 до 20 тис. неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. Максимальне - позбавлення волі від 7 до 11 років.