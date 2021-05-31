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Апеляційний суд оголошує рішення у справі активіста Стерненка. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

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Апеляційний суд Одеси оголошує остаточне рішення у справі проти активістів Сергія Стерненка та Руслана Демчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку та Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

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Топ коментарі

  • Эдуард Силенко
    Якщо обвинуваченого оправдовують останьою судовою інстанцією, це значить що всі хто до цього робив брехливі звинувачення та засуджував мають бути притягнуті самі до кримінальної відповідальності.
  • Эдуард Силенко
    Що вона мичить під носа?! Коли пяні їздять на мерсах чи лексусах, то там такі говіркі та борзі, а тут як серливі коти.
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Падлы. Засудят и заставят к зеледенту за помилованием обращаться. Этот зеледент очень обижен за свои "42 года".
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