Зеленський просить Раду звільнити призначеного за квотою "СН" члена ЦВК Греня, - "слуга народу" Качура. ДОКУМЕНТ
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Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування в середу, 2 червня, розгляне подання президента України Володимира Зеленського про звільнення члена Центральної виборчої комісії Віталія Греня.
Про це повідомив заступник голови комітету, народний депутат ("Слуга народу") Олександр Качура у своєму телеграм-каналі в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
"У середу (02.06.21) Комітет організації держвлади ВР розгляне питання подання Президента про звільнення члена Центральної виборчої комісії Віталія Греня", - йдеться в повідомленні.
Віталій Грень є членом ЦВК з осені 2019 року. Він є одним із 12 членів Комісії, призначених за квотою парламентської фракції "Слуга народу"