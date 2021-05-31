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Зеленський просить Раду звільнити призначеного за квотою "СН" члена ЦВК Греня, - "слуга народу" Качура. ДОКУМЕНТ

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Зеленський просить Раду звільнити призначеного за квотою "СН" члена ЦВК Греня, - "слуга народу" Качура. ДОКУМЕНТ
Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування в середу, 2 червня, розгляне подання президента України Володимира Зеленського про звільнення члена Центральної виборчої комісії Віталія Греня.

Про це повідомив заступник голови комітету, народний депутат ("Слуга народу") Олександр Качура у своєму телеграм-каналі в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"У середу (02.06.21) Комітет організації держвлади ВР розгляне питання подання Президента про звільнення члена Центральної виборчої комісії Віталія Греня", - йдеться в повідомленні.

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Віталій Грень є членом ЦВК з осені 2019 року. Він є одним із 12 членів Комісії, призначених за квотою парламентської фракції "Слуга народу"

Зеленський просить Раду звільнити призначеного за квотою СН члена ЦВК Греня, - слуга народу Качура 01
Зеленський просить Раду звільнити призначеного за квотою СН члена ЦВК Греня, - слуга народу Качура 02
Зеленський просить Раду звільнити призначеного за квотою СН члена ЦВК Греня, - слуга народу Качура 03

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    Причина увольнения- он не верит в зебильный рейтинг 73% и не готов его подтвердить протоколами ЦИК в следующий раз. Зеленский просит Раду уволить назначенного по квоте "СН" члена ЦИК Греня, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 5048
  • сергей андриенко 70b8365d
    Зеничтожество. Зеленський просить Раду звільнити призначеного за квотою "СН" члена ЦВК Греня, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 9756
  • Иван Кутепов
    Не виправдав очікування по виборах до 87.
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