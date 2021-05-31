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На Печерську в Києві сталася стрілянина, введена спецоперація "Сирена", - джерело (оновлено)

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На Печерську в Києві сталася стрілянина, введена спецоперація "Сирена", - джерело (оновлено)
У Печерському районі столиці невідомий кілька разів вистрілив і поранив чоловіка. Зловмисник втік з місця злочину на автомобілі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

Близько 14 години чоловік здійснив кілька пострілів з невстановленої зброї і поранив чоловіка.

Потім невідомий зник з місця події на автомобілі Mercedes.

Правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".

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У той же час Департамент комунікації столичної поліції повідомляє, що на вулиці Глазунова між чоловіками стався конфлікт, в ході якого один з учасників здійснив кілька пострілів вгору. Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників події.

Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення необхідних першочергових слідчих дій цієї події буде дана правова кваліфікація.

Топ коментарі

  • Dmitry Kovalchuk
    В кого то похожего на человека наверное.
  • Злий Грицько
    Он тебе по тєлєХвону позвоніл?
  • Vladimir T fd7dc273
    "Сказочник" тот кто мечтает о легализации оружия в стране, которая насквозь прогнила от коррупции.
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