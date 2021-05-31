На Печерську в Києві сталася стрілянина, введена спецоперація "Сирена", - джерело (оновлено)
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У Печерському районі столиці невідомий кілька разів вистрілив і поранив чоловіка. Зловмисник втік з місця злочину на автомобілі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронних органах.
Близько 14 години чоловік здійснив кілька пострілів з невстановленої зброї і поранив чоловіка.
Потім невідомий зник з місця події на автомобілі Mercedes.
Правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".
У той же час Департамент комунікації столичної поліції повідомляє, що на вулиці Глазунова між чоловіками стався конфлікт, в ході якого один з учасників здійснив кілька пострілів вгору. Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників події.
Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення необхідних першочергових слідчих дій цієї події буде дана правова кваліфікація.