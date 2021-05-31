На вакцинацію проти COVID-19 записалися лише 32% працівників освіти, - Шкарлет
1 43011
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що на вакцинацію проти коронавірусу записалися лише 32% працівників сфери освіти.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр розповів на пресконференції під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука".
"На початку було зареєстровано за бажанням лише 32% працівників освіти", - зазначив Шкарлет.
Глава Міносвіти зазначив, що на сьогодні вже провакциновано 22 тис. із 60 тис. працівників освіти, які беруть участь в організації зовнішнього незалежного оцінювання.
Шкарлет додав, що вже було отримано 209 тис. доз вакцин Pfizer, якими повинні будуть вакцинуватися працівники сфери освіти.