На вакцинацію проти COVID-19 записалися лише 32% працівників освіти, - Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що на вакцинацію проти коронавірусу записалися лише 32% працівників сфери освіти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр розповів на пресконференції під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука".

"На початку було зареєстровано за бажанням лише 32% працівників освіти", - зазначив Шкарлет.

Глава Міносвіти зазначив, що на сьогодні вже провакциновано 22 тис. із 60 тис. працівників освіти, які беруть участь в організації зовнішнього незалежного оцінювання.

Шкарлет додав, що вже було отримано 209 тис. доз вакцин Pfizer, якими повинні будуть вакцинуватися працівники сфери освіти.

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