Старт навчання в президентському Університеті майбутнього заплановано на 1 жовтня 2023 року: буде шість освітніх напрямів, - Шкарлет
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В Україні планують створити президентський університет. Навчальний рік у ньому стартує 1 жовтня 2023 року.
Про це заявив під час форуму "Україна 30" міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він повідомив, які там будуть освітні напрями:
- Інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект;
- Нанотехнології;
- Аерокосмічні технології;
- Біотехнології та науки про здоров’я;
- Енергетичні технології;
- Глобалізація та міжнародні комунікації.
"Старт освітнього процесу - 1 жовтня 2023 року. Якщо ми хочемо, щоб ми занурились у світовий освітній простір - або третій тиждень вересня, або 1 жовтня, як в усьому світі, якщо ми будуємо світовий, визнаний президентський університет, він має відповідати всім трендам навчання, які сьогодні є в світі", - сказав Шкарлет.