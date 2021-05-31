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Старт навчання в президентському Університеті майбутнього заплановано на 1 жовтня 2023 року: буде шість освітніх напрямів, - Шкарлет

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Старт навчання в президентському Університеті майбутнього заплановано на 1 жовтня 2023 року: буде шість освітніх напрямів, - Шкарлет
В Україні планують створити президентський університет. Навчальний рік у ньому стартує 1 жовтня 2023 року.

Про це заявив під час форуму "Україна 30" міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він повідомив, які там будуть освітні напрями:

  • Інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект;
  • Нанотехнології;
  • Аерокосмічні технології;
  • Біотехнології та науки про здоров’я;
  • Енергетичні технології;
  • Глобалізація та міжнародні комунікації.

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"Старт освітнього процесу - 1 жовтня 2023 року. Якщо ми хочемо, щоб ми занурились у світовий освітній простір - або третій тиждень вересня, або 1 жовтня, як в усьому світі, якщо ми будуємо світовий, визнаний президентський університет, він має відповідати всім трендам навчання, які сьогодні є в світі", - сказав Шкарлет.

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Топ коментарі

  • Envoy
    Нью-Васюки ?
  • Вадим Иванов 85ee28d1
    А чому немає факультету циркового мистецтва?
  • Andriy Kalnyshevsky
    Не понял. В прошлом же месяце обещали строить космодром.
    Теперь университет.
    Я запутался...
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