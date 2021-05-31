Зеленський доручив спрогнозувати розвиток ситуації з COVID-19 восени, - ОП

В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19, усі області нині перебувають у "жовтій" зоні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на селекторній нараді.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що всі епідемічні показники фактично досягли рівня вересня 2020 року - як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих, яких на сьогодні 110 876 осіб.

Із 74 675 ліжок, передбачених для хворих на коронавірус, зайнято 14 451, тобто 19%. Продовжує знижуватися також кількість зайнятих апаратів штучної вентиляції легень (893 із 6700) та ліжок інтенсивної терапії (зайнято 30%).

"Цими вихідними у Києві, Львові та Одесі розпочалася масова вакцинація людей, які записалися на щеплення через застосунок "Дія". На спортивних об’єктах, стадіонах, спорткомплексах були організовані пункти щеплення. У суботу було вакциновано 9000 осіб і понад 6100 – у неділю. Це найвищі показники за вихідні від початку кампанії з вакцинації. З наступних вихідних ми будемо розширювати цю практику", – повідомив Шмигаль президенту.

Зеленський дав доручення проаналізувати та спрогнозувати розвиток ситуації із захворюваністю на COVID-19 восени поточного року.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко поінформував Президента про плани з вакцинації населення.

Також на нараді зазначили, що на виконання указу Глави держави 30 травня до Індії була направлена гуманітарна допомога: кисневі концентратори та апарати ШВЛ.

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