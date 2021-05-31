Інцидент із п'яним поліцейським у Новомосковську: Патрульного звільнено, він стверджує, що дружина була тверезою, - Геращенко
Цензор.НЕТ звернувся за коментарем до заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
Як стало відомо, 15 травня лейтенант патрульної поліції Роговий Микола Миколайович разом зі своєю дружиною Роговою Іриною Василівною у вихідний день відпочивали в м. Новомосковськ біля річки Самара в лісосмузі.
Як зазначив у пояснювальній Роговий, він з дружиною, відпочиваючи зі своїми мало знайомими друзями, ловив рибу і вживав спиртні напої.
Однак, за словами патрульного, дружина спиртні напої не вживала. Коли ж до них підійшов невідомий чоловік і почав знімати на телефон, з яким у подальшому виникла конфліктна ситуація, Рогова, щоб уникнути конфлікту сіла за кермо і поїхала.
Поліцейський стверджує, що його дружина сіла за кермо твереза.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в підрозділі патрульної поліції почали службове розслідування цього інциденту, а самого правоохоронця звільнили.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що на Дніпропетровщині дружина поліцейського сіла за кермо свого автомобіля в нетверезому стані, проігнорувавши зауваження перехожого і прохання викликати драйвера. Чоловік зняв на відео спілкування з поліцейським і його дружиною, а також момент, коли остання на автомобілі тікає і залишає свого чоловіка.