Терористи "ДНР" змусили школярів на окупованих територіях складати російський іспит

Випускники частини одинадцятих класів на окупованій Донеччині вперше складають Єдиний державний іспит - разом з Росією і за російськими нормами.

Про це повідомляють підконтрольні окупантам інформаційні ресурси, передає Цензор.НЕТ.

Іспит складають у трьох навчальних закладах: у "гімназії" та "університеті" в Донецьку, а також у "ліцеї" в Макіївці. Іспит напишуть 475 учнів. Викладачів перед цим відправляли в Росію на спеціальне навчання правил проведення іспиту.

Ватажок терористів організації "ДНР" Денис Пушилін відвідав один з пунктів складання іспиту в окупованому Донецьку, де виступив перед випускниками. "Це елемент наших інтеграційних процесів, які набирають обертів і проявляються в усіх напрямах, зокрема і в освітній системі", - заявив ватажок терористів.

Також 31 травня Єдиний державний іспит проходить по всій Росії.

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