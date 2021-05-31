Терористи "ДНР" змусили школярів на окупованих територіях складати російський іспит
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Випускники частини одинадцятих класів на окупованій Донеччині вперше складають Єдиний державний іспит - разом з Росією і за російськими нормами.
Про це повідомляють підконтрольні окупантам інформаційні ресурси, передає Цензор.НЕТ.
Іспит складають у трьох навчальних закладах: у "гімназії" та "університеті" в Донецьку, а також у "ліцеї" в Макіївці. Іспит напишуть 475 учнів. Викладачів перед цим відправляли в Росію на спеціальне навчання правил проведення іспиту.
Ватажок терористів організації "ДНР" Денис Пушилін відвідав один з пунктів складання іспиту в окупованому Донецьку, де виступив перед випускниками. "Це елемент наших інтеграційних процесів, які набирають обертів і проявляються в усіх напрямах, зокрема і в освітній системі", - заявив ватажок терористів.
Також 31 травня Єдиний державний іспит проходить по всій Росії.