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Терористи "ДНР" змусили школярів на окупованих територіях складати російський іспит

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Терористи "ДНР" змусили школярів на окупованих територіях складати російський іспит
Випускники частини одинадцятих класів на окупованій Донеччині вперше складають Єдиний державний іспит - разом з Росією і за російськими нормами.

Про це повідомляють підконтрольні окупантам інформаційні ресурси, передає Цензор.НЕТ.

Іспит складають у трьох навчальних закладах: у "гімназії" та "університеті" в Донецьку, а також у "ліцеї" в Макіївці. Іспит напишуть 475 учнів. Викладачів перед цим відправляли в Росію на спеціальне навчання правил проведення іспиту.

Ватажок терористів організації "ДНР" Денис Пушилін відвідав один з пунктів складання іспиту в окупованому Донецьку, де виступив перед випускниками. "Це елемент наших інтеграційних процесів, які набирають обертів і проявляються в усіх напрямах, зокрема і в освітній системі", - заявив ватажок терористів.

Також 31 травня Єдиний державний іспит проходить по всій Росії.

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Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Зато дегенеративная ватная публика очень любит повозмущаться и порассуждать про кого-то лижущего чью-то жопу

    Террористы "ДНР" заставили школьников на оккупированных территориях сдавать российский экзамен - Цензор.НЕТ 1672
  • Яр Холодний
    Якось "похрєн"... Далі що? Дівки - на панель, хлопці - автомати в зуби, і в окопи... От і все "майбутнє"... Бо ні в Україні, ні в Росії вони ні освіти не отримають, ні роботи путящої...Вони там - тільки як "представители местнага населения", що виправдовує присутність російської зброї і росіян-"дабравольцев" на Донбасі...
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