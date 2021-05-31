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Київський швидкісний трамвай на Борщагівку не ходитиме до середини серпня

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Київський швидкісний трамвай на Борщагівку не ходитиме до середини серпня
Рух трамвая перекриють через ремонт на вул. Борщагівській.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Через капітальний ремонт вулиці Борщагівської у Солом’янському районі до 15 серпня закриють рух швидкісного трамвая від станції "Старовокзальна" до станції "Гната Юри". Перекриття руху попередньо планується із середи, 2 червня", - зазначено в повідомленні.

На цей час міська влада збирається змінити маршрути наземного громадського транспорту, як саме - обіцяють повідомити пізніше.

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Топ коментарі

  • rofs
    Сейчас подрядчики залили основу фундамента будущей постройки - забили 12 свай и покрыли их двухметровым слоем бетона.

    Киевский скоростной трамвай на Борщаговку не будет ходить до середины августа - Цензор.НЕТ 5168
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Скорость кончилась...
  • Elvic Vic
    Ну не усі тут кияне й не усі знають , що Борщаговка ще з часів софкоїду була районом для тих в кого нема зв"язків й грошенят на Пущу Водицю (це такий жарт) . Ось в моєї бабці була хата на Борщагівці .
    Хоча я йще пом"ятаю бабцю , коли вони жили на Саксаганського , але з туалетом на дворі ! Пом"ятаю , як смердів "завод пеніциліновий" якого вже 30 років як нема ...
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