53-річного жителя Київщини затримано за секс із неповнолітніми: йому загрожує до 5 років ув'язнення, - поліція
Як повідомили Цензор.НЕТ у Департаменті кіберполіції Нацполіції, "режисером" протиправного контенту був батько двох неповнолітніх дівчат, cтворені відео він продавав у мережі.
Крім цього, зловмисник пропонував своїм знайомим за гроші вступити у статеві зносини з його неповнолітніми доньками.
У вересні 2019 року обвинувальний акт стосовно дій батька було скеровано до суду. Наразі судовий розгляд триває.
Також правоохоронці встановили, що 53-річний мешканець Київської області, за домовленістю з батьком неповнолітніх, вчиняв відносно них дії сексуального характеру.
Дії останнього кваліфіковано за ч. 1 ст. 155 (Вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголосили про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.