Апеляційний суд визнав Стерненка винним за статтями про викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю та призначив умовне покарання

Апеляційний суд Одеси визнав активіста Сергія Стерненкво винним за двома статтями - 146 (викрадення людини) та ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю).

Про це Стерненко написав у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"За ч. 1 ст. 263 ККУ мене також визнають винним. Тобто стартовий шумовий пістолет суд вважає вогнепальною зброєю. Покарання за даною статтею передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років", - зазначив Стерненко, уточнивши пізніше, що частина 1 статті 263 лишили не за стартовий пістолет, а за 1 патрон 5.45.

"Отже, остаточно:



- за ст. 187 справу закрито, виправдали в цій частині

- за ст. 146 визнано винними, але покарання не застосовано через строки давності що минули

- за ст. 263 мене визнано винним і дають 3 роки позбавлення волі із заміною на 1 рік умовно. По факту це судимість за 1 патрон", - резюмував Сиерненко.

Раніше він зазначив, що суд також визнав його винним за статтею 146 Кримінального кодексу України.

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"146 статтю щодо мене і Демчука залишають, хоча терміни давності щодо притягнення за неї пройшли. Це обвинувачення ґрунтується виключно на показаннях "потерпілого", які цим же судом були визнані суперечливими", - раніше відзначав активіст.

До цього повідомлялося, що Апеляційний суд Одеси виправдав активіста Сергія Стерненка за статтею 187 Кримінального кодексу ( "розбій").

Зазначимо, стаття 146 Кримінального кодексу України стосується викрадення людини, а ст. 263 - незаконного поводження зі зброєю.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

9 квітня Одеська апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку та Руслану Демчуку - їх відправили під цілодобовий домашній арешт.

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