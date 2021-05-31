Міністри країн НАТО завтра обговорять ситуацію в Україні, - генсек Альянсу Столтенберг

Ситуація в Україні стане однією з тем завтрашньої зустрічі міністрів країн НАТО. Також вони обговорять ситуацію в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, міністри закордонних справ та оборони країн-учасниць НАТО обговорять ситуацію в Україні та Білорусі, а також підготовку до саміту, який відбудеться 14 червня.

Він додав, що червневий саміт НАТО покаже зближення позицій союзників перед обличчям викликів, що йдуть від Китаю.

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