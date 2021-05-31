"Військовополонені: політичний товар чи герої країни": В Українському інституті майбутнього обговорять, як припинити політичну торгівлю військовополоненими-заручниками
Про це говоритимуть на заході під назвою "Військовополонені: політичний товар чи герої країни", яке проводить Український інститут майбутнього, повідомляє Цензор.НЕТ.
Захід відбудеться в четвер, 3 червня, о 13:00, за адресою вул. Памви Беринди, 6 (приміщення Українського інституту майбутнього).
"Під час заходу наші експерти розкажуть про своє бачення вирішення цієї ситуації - трансформації проблематики обміну полоненими, а також представлять аналіз цифр і складу обмінних груп від початку війни до 2021 року", - повідомляють організатори.
На заході виступлять:
- Станіслав Асєєв, експерт з питань окупованої частини Донбасу UIF;
- Андреас Умланд, експерт програми європейських, регіональних і російських досліджень UIF.
Список спікерів доповнюється.
Зареєструватися на захід можна за посиланням.
Також всі охочі можуть приєднатися до перегляду прямої трансляції заходу на сторінці Українського інституту майбутнього в фейсбуці.