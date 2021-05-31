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Терорист Бородай виграв праймеріз "Єдиної Росії" в Ростовській області і балотуватиметься у Держдуму, - росЗМІ

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Колишній "глава Радміну ДНР" Олександр Бородай - у лідерах за підсумками голосування за кандидатів партії Кремля "Єдина Росія" на праймеріз у Держдуму РФ по Ростовській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання РБК.

Попереднє голосування "Єдиної Росії" визначило кістяк кандидатів для участі у виборах до Держдуми РФ, які пройдуть у вересні 2021 року.

У попередньому голосуванні взяли участь 186 кандидатів, 53 особи - зокрема Бородай - ішли за партійним списком, у "кістяк" потрапили 15. Бородай позиціонує себе як "голова об'єднання Союз добровольців Донбасу".

Терорист Бородай виграв праймеріз Єдиної Росії в Ростовській області і балотуватиметься у Держдуму, - росЗМІ 01

Відзначимо, що офіційні дані по Ростовській області на сайті праймеріз поки не оприлюднено.

Нагадаємо, Олександр Бородай був главою "Ради міністрів" ДНР "фактично з самого початку окупації Донбасу - з 16 травня по 7 серпня 2014 року.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    когда говорят, что это Путин виноват, а русские нарИд нам братский, вспомните(!), что именно этот "братский нарИд" одобрял ввод войск в Украину, обстрелы "Градами" с Гуково, и именно этот не братский нарИд голосовал за преступников, которые ведут войну против Украины..
    нет никакого братского народа!.. есть русское преступное хамское быдло!
    и даже русские либералы, типа Навального, это та же часть "бутерброда"!
  • Lvbnhj
    Терорист Бородай виграв праймеріз "Єдиної Росії" в Ростовській області і балотуватиметься у Держдуму, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 6177.....
  • Артм Воронцов
    интеллектуальный соперник для прилепина ..... полна госдура упырями разных мастей.....
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