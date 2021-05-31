Терорист Бородай виграв праймеріз "Єдиної Росії" в Ростовській області і балотуватиметься у Держдуму, - росЗМІ

Колишній "глава Радміну ДНР" Олександр Бородай - у лідерах за підсумками голосування за кандидатів партії Кремля "Єдина Росія" на праймеріз у Держдуму РФ по Ростовській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання РБК.

Попереднє голосування "Єдиної Росії" визначило кістяк кандидатів для участі у виборах до Держдуми РФ, які пройдуть у вересні 2021 року.

У попередньому голосуванні взяли участь 186 кандидатів, 53 особи - зокрема Бородай - ішли за партійним списком, у "кістяк" потрапили 15. Бородай позиціонує себе як "голова об'єднання Союз добровольців Донбасу".

Відзначимо, що офіційні дані по Ростовській області на сайті праймеріз поки не оприлюднено.

Нагадаємо, Олександр Бородай був главою "Ради міністрів" ДНР "фактично з самого початку окупації Донбасу - з 16 травня по 7 серпня 2014 року.

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