Новини

Столтенберг: "Ми вирішили обмежити доступ білоруських представників у штаб-квартиру НАТО"

1 87415
Столтенберг: "Ми вирішили обмежити доступ білоруських представників у штаб-квартиру НАТО"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про обмеження доступу білоруських спостерігачів до штаб-квартири Альянсу в Брюсселі.

Про це йшлося на онлайн-брифінгу генсека НАТО для журналістів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ввести обмеження на допуск дипломатів з Білорусі до брюссельської штаб-квартири НАТО вирішили на тлі останніх вчинків білоруського режиму та заяв представників Білорусі.

Читайте також: Важко уявити, що захоплення літака в Білорусі сталося без будь-якої координації з Росією, - генсек НАТО Столтенберг

"Ми постійно оцінюємо заходи безпеки тут, в НАТО. І ми вирішили обмежити доступ білоруських представників у штаб-квартиру НАТО, грунтуючись на нашій оцінці заходів безпеки в штаб-квартирі", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що примусова посадка літака в Мінську - серйозний і небезпечний інцидент, який вимагає міжнародного розслідування.

Він також прирівняв Білорусь до Росії, заявивши, що ці країни однаково пригнічують демократію. Генсек НАТО також допустив, що Білорусь могла примусово посадити літак авіакомпанії Ryanair у координації з Росією.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Valery Greff
    Это как в 1942 году внезапно ограничить доступ наблюдателей Муссолини в штаб объединенных сил антигитлеровской коалиции. Типа опомнились Столтенберг: "Мы решили ограничить доступ белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО" - Цензор.НЕТ 9973
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Их штаб-квартира в кремле...
  • Fjall_Raven
    а шо вообще делают представители парашного ***** в штаб-квартире нато? там что нет ссаных тряпок, шоб клининговая фирма гнала ими оттуда этих представителей?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини