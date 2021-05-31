Адвокат дівчини Протасевича Сапеги про її стан: Іноді трапляються панічні атаки. Скарг не висловлює

У росіянки Софії Сапеги, затриманої разом із білоруським опозиційним журналістом Романом Протасевичем у Мінську, трапляються панічні атаки, але вона з ними справляється. Дівчина перебуває в СІЗО у Мінську.

Про це повідомив адвокат Сапеги Олександр Філанович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс-Запад".

"З її слів, почувається нормально. Розуміє, де перебуває. Іноді трапляються панічні атаки, але загалом вона з ними справляється. Скарг не висловлює", - розповів адвокат.

Зазначимо, слідчі органи Білорусі в понеділок не пред'явили, як передбачалося, звинувачення Софії Сапезі. Слідчі дії планують продовжити завтра.

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Як повідомлялося, 25 травня дівчина білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича Софія Сапега була заарештована на два місяці судом у Білорусі. Слідство щодо неї веде Слідчий комітет Білорусі.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю. У відповідь Росія не пускає у свій повітряний простір лайнери, які облітають Білорусь.

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