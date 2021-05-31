Литва оголосила пропагандиста Шарія персоною нон грата і анулювала всі його документи, - джерело
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронних органах.
Зазначається, що 10 травня 2021 року Литва анулювала Шарію всі документи і оголосила його персоною нон грата.
За даними джерела, відразу після цього адвокати Шарія зробили запит, щоб вивчити підстави такого рішення і їм були передані відповідні матеріали.
У той же час, джерело зазначає, що Шарій найняв одну з найдорожчих адвокатських компаній у Литві, що свідчить про наявність у нього значних фінансових ресурсів.
Литовські юристи стверджують, що успішне оскарження цього рішення - малоймовірно. Це пов'язано з ґрунтовністю матеріалів і наявністю політичної підтримки цього рішення.
За наявною інформацією, зараз Шарій інсценує так звані мітинги-протести "українців-патріотів" у його житла в Іспанії. Ці акції супроводжуються "погрозами" на його адресу. Вказану ситуацію Шарій хоче використовувати, щоб отримати відповідний статус в Іспанії.