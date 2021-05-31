Новини

Литва оголосила пропагандиста Шарія персоною нон грата і анулювала всі його документи, - джерело

24 400105
Литва оголосила пропагандиста Шарія персоною нон грата і анулювала всі його документи, - джерело
Зараз Шарій інсценує біля свого житла в Іспанії мітинги "українців-патріотів", які нібито йому "загрожують", щоб отримати відповідний статус в Іспанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що 10 травня 2021 року Литва анулювала Шарію всі документи і оголосила його персоною нон грата.

За даними джерела, відразу після цього адвокати Шарія зробили запит, щоб вивчити підстави такого рішення і їм були передані відповідні матеріали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львівська міськрада закликала заборонити "партію Шарія", назвавши її "рупором Кремля"

У той же час, джерело зазначає, що Шарій найняв одну з найдорожчих адвокатських компаній у Литві, що свідчить про наявність у нього значних фінансових ресурсів.

Литовські юристи стверджують, що успішне оскарження цього рішення - малоймовірно. Це пов'язано з ґрунтовністю матеріалів і наявністю політичної підтримки цього рішення.

За наявною інформацією, зараз Шарій інсценує так звані мітинги-протести "українців-патріотів" у його житла в Іспанії. Ці акції супроводжуються "погрозами" на його адресу. Вказану ситуацію Шарій хоче використовувати, щоб отримати відповідний статус в Іспанії.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Игокович
    В рф не хочет, падлюка. Европу подавай.
  • Агамемнон
    Литва объявила пропагандиста Шария персоной нон грата и аннулировала все его документы, - источник - Цензор.НЕТ 6381
  • Серый Вовк
    Шария поймать и водворить на НАРЫ !! Литва объявила пропагандиста Шария персоной нон грата и аннулировала все его документы, - источник - Цензор.НЕТ 5720
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини