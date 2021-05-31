Порошенко закликає владу підняти зарплати і пенсії для компенсації зростання цін: Обіцянка знизити тарифи там же, де обіцянка пересісти з кортежу?

П’ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав владу збільшити зарплати, пенсії та субсидії, оскільки в Україні суттєво подорожчали продукти харчування і продовжують зростати тарифи на комунальні послуги

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це п'ятий президент заявив під час погоджувальної ради в Раді.

"Я зараз маю визнати, що Зеленський і компанія справжні майстри спорту – тільки не з подолання коронавірусу, а з погіршення рівня життя людей. Саме тому зараз опозиція і парламент заважає партії влади. Бо звідси народ має почути правду. Із завтрашнього дня встановлені ціни на газ для населення будуть рекордними за всю історію існування незалежної України. Тарифи з урахуванням ПДВ і транспортування будуть становити від 9 до 14 тис. грн за тисячу кубометрів. 500 доларів за тисячу кубометрів. Хіба зросла зарплата, хіба зросли пенсії? А може, субсидіями хтось компенсував різке погіршення рівня життя людей? Ні", – констатує Порошенко.

Лідер "ЄС" зазначив, що сьогодні в порядку денному нема змін до бюджету, яким передбачені кошти на збільшення виплати субсидій найменш захищеним верствам населення.

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"Якщо не знаєте як, подивіться на наш досвід 2015 року. Автоматично 7 мільйонам домогоподарств були перераховані субсидії, і люди отримали потужний соціальний захист. Ви ж зараз передбачили субсидії лише трохи більше 2 мільйонам. Скажіть, будь ласка, а 5 мільйонам українських домогосподарств що треба робити?", – додав Порошенко.

Крім того, за словами п'ятого президента, з 1 січня цього року вперше з 2017 року скасували пільговий тариф на електроенергію для населення.

"А як же ваші обіцянки вдвічі знизити тариф? Так само як і обіцянки пересісти з кортежу і не заїжджати на державні дачі. Чому ви так швидко про це позабували?... Я твердо переконаний, що все це має бути компенсовано. Компенсовано двократне зростання цін на базові продукти споживання українців індексацією зарплат і пенсій. І з цього приводу нам треба запросити прем`єр-міністра в п`ятницю для того, щоб виконувати норми закону по захисту українців. Вона передбачає у випадку різкого зростання цін індексацію зарплат і пенсій", – нагадав лідер "Європейської Солідарності".