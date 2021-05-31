Протасевича напевно катували і били, - Тіхановська

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що затриманий журналіст Роман Протасевич напевно зазнавав побиття і тортур у в'язниці.

Про це вона сказала під час пресконференції в Таллінні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Адвокат, який відвідав Протасевича і його подругу Софію Сапегу, сказав, що з ним усе в порядку, "але це сумнівно, тому що напевно його катували, напевно побили", - заявила Тіхановська.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.