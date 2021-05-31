Російські окупанти від початку доби 5 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби війська РФ 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, поблизу Водяного російські війська відкривали вогонь із гранатометів різних систем.

Неподалік Авдіївки ворог застосував у напрямку позицій наших захисників автоматичні станкові гранатомети, а біля Майорська - ручні протитанкові гранатомети.

У районі населеного пункту Золоте-4 російсько-окупаційні війська здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 4 рази порушив режим "тиші" на Донбасі: бив із 82-мм мінометів і провів дистанційне мінування мінами ПОМ-2. Втрат немає, - штаб ОС

Крім цього, в напрямку населеного пункту Санжарівка було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарата типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно приглушений засобами РЕБ.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Українська сторона СЦКК використовуючи координаційний механізм оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 1,5 гектара території і передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.