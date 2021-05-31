Новини

Україна могла купити 80 танків за гроші, які останні два роки платила Росії і Білорусі за електроенергію, – Яценюк

8 58165
Україна могла купити 80 танків за гроші, які останні два роки платила Росії і Білорусі за електроенергію, – Яценюк
Безвідповідальна політика щодо імпорту електроенергії з Росії і Білорусі призвела до втрати країною 3,147 млрд грн.

Про це повідомив колишній прем’єр-міністр (2014-2016), лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

"Я поглянув на цифри, скільки українська держава за останніх 2 роки заплатила за електроенергію, яку виготовляли в Росії і в Білорусі, а по факту - це російська електрична енергія. За 2 роки українці зі своєї кишені заплатили Путіну і Лукашенку 3 мільярди 147 мільйонів гривень", - цитує партійний сайт слова екс-прем’єра.

За його словами, на ці гроші можна було купити близько 80 танків "Булат".

"За ці гроші Росія, Путін і Лукашенко купили для себе свої танки, які воюють проти України", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Лідер "Народного фронту" наголосив: "Тому для мене Медведчук – такий самий державний зрадник, як і ті в українській владі, які спонсорували російський військовий бюджет і лукашенківський військовий бюджет".

Читайте також: "Ми не інтегруємося в європейську енергосистему, поки ми прив'язані до російської і білоруської", - Бутусов. ВIДЕО

Він переконаний, що заборона на закупівлю електроенергії тільки до 1 жовтня – це не більше ніж дешевий політичний крок.

"У нас як? Ми боремося з Росією тільки по місяцях? Три місяці поборолися до жовтня, а вже з жовтня все, вже можна не боротися? Тому це абсолютно безвідповідальна антидержавна політика. І за цю політику повинні нести відповідальність так само, як і несе Медведчук, конкретні посадові особи української держави", - сказав Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, 26 травня НКРЕКП прийняла рішення обмежити імпорт всього на 4 місяці, всупереч вимогам закону, який передбачає заборону як мінімум до кінця 2021 року.

Імпорт став однією з причин рекордної збитковості державних енергетичних компаній. Зокрема НЕК "Укренерго" 2020 рік закінчило зі збитком 27,5 млрд грн. Борги компанії перевищують 30 млрд грн.

Зокрема понад 10 млрд грн НЕК "Укренерго" винен генеруючим компаніям за послуги балансування, що ставить під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Alex Ziland
    Яценюк - наилучший кризис - менеджер Украины. Он своими действиями подтверждал это не один раз.
  • Valery Greff
    Сча зелебобики и прочие пiд-рашки взвоют в комментах Временный запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси противоречит национальным интересам, – Яценюк - Цензор.НЕТ 7382
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Временный запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси противоречит национальным интересам, – Яценюк - Цензор.НЕТ 3668
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини