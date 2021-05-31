КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з окупованим Кримом закриють на 2 тижні

Контрольно-пропускний пункт буде закрито з 7 по 21 червня у зв'язку з ремонтом.

Про це повідомляє Представництво президента в Автономній республіці Крим, інформує Цензор.НЕТ.

"З 7 по 21 червня, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, буде зупинено функціонування контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чаплинка"", - сказано в повідомленні.

КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" при цьому працюватимуть у штатному режимі.

У представництві президента просять громадян, щоб уникнути незручностей врахувати цю інформацію при плануванні подорожей.

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