КПВВ "Чаплинка" на адмінмежі з окупованим Кримом закриють на 2 тижні
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Контрольно-пропускний пункт буде закрито з 7 по 21 червня у зв'язку з ремонтом.
Про це повідомляє Представництво президента в Автономній республіці Крим, інформує Цензор.НЕТ.
"З 7 по 21 червня, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт, буде зупинено функціонування контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чаплинка"", - сказано в повідомленні.
КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" при цьому працюватимуть у штатному режимі.
У представництві президента просять громадян, щоб уникнути незручностей врахувати цю інформацію при плануванні подорожей.