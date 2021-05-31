Окупанти впевнені, що у Севастополі до кінця року не буде проблем з водою

Запаси води в Чорноріченському водосховищі дозволяють при поточному обсязі споживання забезпечувати водопостачання міста до січня 2022 року.

Таку заяву зробили в підконтрольному Кремлю "уряді" Севастополя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Зазначається, що в Чорноріченському водосховищі зараз 27,5 млн кубічних метрів води (43% від повного обсягу). Витрата становить 50 тис. кубічних метрів на добу. За розрахунком, для стабільного водопостачання цього обсягу Чорноріченського водосховища має вистачити до кінця січня 2022 року.

Як додаткові джерела використовуються також підземні водозабори, які щодоби надають близько 60 тис. кубічних метрів. Новий водозабір на річці Бельбек дає місту до 25 тис. кубічних метрів на добу. Також вода в обсязі близько 17 тис. кубічних метрів на добу подається з Кадиковського кар'єра.

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