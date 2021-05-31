Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня, - "слуга народу" Мезенцева

На спільному засіданні комітетів Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського союзу та з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва оголосили, що наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня.

Про це заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського союзу Марія Мезенцева повідомила в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"На спільному засіданні комітетів євроінтеграції і зовнішньої політики було повідомлено, що наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня 2021 року", - написала Мезенцева.

Нагадаємо, у квітні заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква сказав на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що саміт Україна-ЄС, який заплановано на серпень 2021 року, можуть перенести на осінь.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що на саміті Україна-Європейський союз планується обговорити на політичному рівні євроінтеграційні зусилля України і визначити подальші орієнтири співпраці.