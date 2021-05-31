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Шарій стверджує, що "вперше чує" про те, що Литва оголосила його персоною нон грата

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Шарій стверджує, що "вперше чує" про те, що Литва оголосила його персоною нон грата
Прокремлівський пропагандист Анатолій Шарій каже, що ще не отримував від влади Литви офіційного повідомлення про позбавлення його статусу біженця та оголошення персоною нон грата.

Про це Шарій пише у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Прям не знаю, що ж робити тепер, треба чекати офіційного повідомлення від Литви, думаю. Особисто я вперше чую. Але щось мені не сильно віриться", - написав він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив із посиланням на джерело у правоохоронних органах, що 10 травня 2021 року Литва анулювала Шарію всі документи та оголосила його персоною нон грата. За даними джерела, Шарій найняв дорогих адвокатів, щоб оскаржити це рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львівська міськрада закликала заборонити "партію Шарія", назвавши її "рупором Кремля"

Топ коментарі

  • mrSmith
    Прокатись в Литву гнида, так тебе персонально сообщат.
  • VOLVO XC 70
    Шарий тебя еще на живождерну не отправили ублюдок....
  • Артм Воронцов
    шел бы он к бузине.......
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