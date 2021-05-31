Шарій стверджує, що "вперше чує" про те, що Литва оголосила його персоною нон грата
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Прокремлівський пропагандист Анатолій Шарій каже, що ще не отримував від влади Литви офіційного повідомлення про позбавлення його статусу біженця та оголошення персоною нон грата.
Про це Шарій пише у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Прям не знаю, що ж робити тепер, треба чекати офіційного повідомлення від Литви, думаю. Особисто я вперше чую. Але щось мені не сильно віриться", - написав він.
Раніше Цензор.НЕТ повідомив із посиланням на джерело у правоохоронних органах, що 10 травня 2021 року Литва анулювала Шарію всі документи та оголосила його персоною нон грата. За даними джерела, Шарій найняв дорогих адвокатів, щоб оскаржити це рішення.