Чиновник Держгеокадастру упіймався на хабарі 30 тис. грн на Харківщині, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі начальника відділу Держгеокадастру в Харківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чиновник вимагав від підприємця 30 000 гривень хабаря за непритягнення до адміністративної відповідальності і надалі невтручання в господарську діяльність.

У Харкові оперативники затримали чиновника під час отримання частини визначеної ним суми - 20 тис. грн.

31 травня хабарнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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