Проїзд у Вінниці подорожчав до 10 грн
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Одна поїздка у маршрутці у Вінниці тепер коштуватиме 10 гривень.
Таке рішення ухвалив виконком Вінницької міськради, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зростання ціни в міськраді пояснюють подорожчанням складових тарифу і падінням потоку пасажирів - за час карантину він впав на 62%.
Чиновники нагадали, що перевізники хотіли підняти вартість проїзду до 12 грн.
"Ми ставимо вимоги перед перевізниками забезпечити належну якість перевезень і прозорі правила на цьому ринку. Для цього ми зобов'язуємо перевізників встановити валідатори і працювати на безготівковій системі оплати проїзду. Аналогічній, яка діє в муніципальному транспорті", - заявив керівник департаменту економіки й інвестицій вінницької міськради Максим Мартьянов.