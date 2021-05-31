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Переговори в нормандському форматі не залежать від того, що відбувається в Білорусі, - Меркель

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Переговори в нормандському форматі не залежать від того, що відбувається в Білорусі, - Меркель
Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що "нормандський формат" щодо врегулювання ситуації на Донбасі не залежить від подій у Білорусі, попри те, що домовленості, на основі яких ідуть переговори, називаються "мінськими".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що "нормандський формат" не залежить від того, що відбувається в Білорусі. Ми засуджуємо найжорсткішим чином те, що Лукашенко робить зі своїм громадянським суспільством і опозицією, це ніяк не відповідає нашим стандартам... Ми будемо дуже цілеспрямовано реалізовувати санкції", - сказала Меркель журналістам у Берліні в понеділок.

Проте, зазначила концлерка ФРН, "нормандський формат" повинен працювати далі, попри те, що прогрес у рамках цього переговорного процесу йде дуже важко.

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    дык воздушное саобчение отменено Переговоры в нормандском формате не зависят от того, что происходит в Беларуси, - Меркель - Цензор.НЕТ 5271.
    а так,да,не зависят
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Меркеля давно завербованная рашистами и она выполнит любую рашистскую прихоть,начиная от создания ордло и войны в Украине для того,что бы недопустить Украину и украинский народ ни в ЕС ни в НАТО ,как и строительство северного потока для финансирования оккупанта Украины,отказ поставлять Украине оружие.Меркель - есть лоббист рашиста ,оккупанта Украины.следовательно она соучастница его престкплений в Украине
  • Porol ferton
    Коли ж вона вже здохне
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