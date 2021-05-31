В рамках нормандського формату в останні місяці досягнуто прогресу, - Макрон
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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вважає за потрібне продовжувати шукати рішення врегулювання на сході України через "нормандський формат".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У таких питаннях потрібно дивитися, чи було можливо діяти більш ефективно", - сказав він на спільній пресконференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель.
"Я не бачу більш ефективних способів роботи з українського питання, ніж "нормандський формат", у рамках якого в останні місяці досягнуто прогресу", - додав французький президент. За його словами, для подальшої роботи в цьому форматі "потрібні рішучість, систематична робота".
"Ми продовжуємо", - підсумував Макрон, кажучи про "нормандський формат".