В рамках нормандського формату в останні місяці досягнуто прогресу, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вважає за потрібне продовжувати шукати рішення врегулювання на сході України через "нормандський формат".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У таких питаннях потрібно дивитися, чи було можливо діяти більш ефективно", - сказав він на спільній пресконференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

"Я не бачу більш ефективних способів роботи з українського питання, ніж "нормандський формат", у рамках якого в останні місяці досягнуто прогресу", - додав французький президент. За його словами, для подальшої роботи в цьому форматі "потрібні рішучість, систематична робота".

"Ми продовжуємо", - підсумував Макрон, кажучи про "нормандський формат".

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