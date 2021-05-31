Затримано двох жителів Житомира, які вимагали у підприємця 17,5 тис. доларів "боргу", - прокуратура. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської обласної прокуратури.
"Зловмисники, погрожуючи знищенням майна, з корисливих мотивів, вимагали від приватного підприємця передати їм 17 500 доларів США під приводом нібито боргових зобов'язань перед іншою особою", - сказано в повідомленні.
У понеділок, 31 травня, здирників затримали в Житомирі, безпосередньо під час отримання ними частини раніше обумовленої суми - 5000 доларів.
Відкрито кримінальне провадження за фактом вимагання грошових коштів, поєднаного з загрозою знищення майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 189 КК України).
Стосовно одного з фігурантів справи обласна прокуратура раніше направила до суду обвинувальний акт за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, за повернення якого інші особи також вимагали грошові кошти і були затримані "на гарячому".