Дівчина з Горлівки пройшла через мінні поля на підконтрольну територію не з патріотизму, а тому що заблукала, - ЗМІ

Дівчина заблукала і випадково вийшла на підконтрольну територію. Вона сумує за бабусею, яка залишилася на окупованій території.

Про це пише видання Lb.ua, повідомляє Цензор.НЕТ. Його журналістка бачилася з дівчиною і спілкувалася з психологом Оленою, яка надає дівчині підтримку. Сама колишня горлівчанка розмовляти з журналістами відмовляється.

За словами психолога, дівчина вночі заблукала, пройшла близько 10 км і вийшла на позиції українських військовослужбовців. Вона просила відвезти її назад у Горлівку, але ті відмовилися і викликали поліцію.

"Я читаю пости і коментарі про те, що дитина втекла і не хоче в "ДНР" жити. Вона мені дзвонить і каже, що їй такі новини надсилають друзі, а це неправда. Прошу її не переживати. А насправді кожна людина говорить через призму своїх поглядів, хтось хоче попіаритись, і ця інформація дуже перебільшена", - розповіла психолог Олена.

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За словами психолога, дівчина вже починає сумувати за залишеними на окупованій території бабусею і друзями, але відпустити її в Горлівку не можуть органи опіки, адже вона неповнолітня.

При цьому керівник служби у справах дітей Наталія каже, що дівчина сама не хоче повертатися назад через складні стосунки з бабусею, з якою жила.

Батьки дівчини померли від хвороб, вона вже 4 роки як сирота. Дівчину вже готова прийняти патронатна сім'я. При цьому у неї є родичі в західній частині України.

Нагадаємо, дівчина пішки прийшла на підконтрольну територію України увечері 27 травня.