Верховний Суд розгляне частину справи щодо санкцій проти каналу "112" в закритому режимі

Касаційний суд у складі Верховного Суду 31 травня продовжив розгляд справи про застосування санкцій до телерадіокомпанії "112-ТВ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"31 травня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду продовжив розгляд справи № 9901/40/21 за позовом ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ"", у якому оскаржено Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"", відповідно до якого застосовано санкції до позивача", - говориться в повідомленні.

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Під час судового засідання Суд оголосив письмове клопотання Служби безпеки України про розгляд справи в закритому судовому засіданні з повним фіксуванням його перебігу за допомогою звукозаписувального технічного засобу із додержанням вимог законодавства України у сфері охорони державної таємниці. Клопотання обґрунтовано тим, що деякі документи (що підтверджують наявність правових підстав для застосування до позивача санкцій), надані СБУ, містять інформацію, яка становить державну таємницю.

Верховний Суд частково задовольнив це клопотання: вирішив проводити розгляд справи в закритому судовому засіданні в частині дослідження доказів, які містять державну таємницю, у задоволенні іншої частини – відмовити.

Також у ході засідання представники позивача повідомили, що не змогли ознайомитися з матеріалами справи, оскільки Служба безпеки України їм не надала доступу та допуску до державної таємниці, хоча вони ще в квітні подавали відповідні звернення до СБУ.

З урахуванням оформлення учасниками справи дозволів та допусків до державної таємниці, необхідних для подальшого розгляду справи, у судовому засіданні оголошено перерву. Про дату наступного судового засідання буде повідомлено додатково.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Наприкінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone та "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його було відключено із супутника. Досі він мовив лише в YouTube.