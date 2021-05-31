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Останніми місяцями напруга на Донбасі зростає, - генсек ОБСЄ Шмід

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Останніми місяцями напруга на Донбасі зростає, - генсек ОБСЄ Шмід
Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід закликала забезпечити Спеціальній моніторинговій місії безперешкодний доступ уздовж лінії розмежування на Донбасі.

Про це йдеться в заяві генсека за результатами її п’ятиденної поїздки в Україну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Постійні обмеження та перешкоди заважають місії виконувати свій мандат. Я особисто побачила, як повторюване глушіння заважає безпілотним літальним апаратам СММ. Місія повинна мати змогу безпечно, вільно та безперешкодно працювати по обидва боки контактної лінії", - заявила Шмід.

За її словами, СММ відіграє критично важливу роль у сприянні діалогу між сторонами.

"В останні декілька місяців ми бачимо, що напруга збільшується, а кількість порушень режиму припинення вогню зростає. Це нагадує, якою тендітної є ситуація. ОБСЄ буде продовжувати робити все, що ми можемо, але щоб урегулювати цю кризу, знадобиться стійка політична воля і співпраця, щоб закінчити цю кризу. Люди заслуговують на стабільність і безпеку у повсякденному житті", - заявила генсек ОБСЄ.

Нагадуємо, генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід 26-30 травня перебувала з візитом в Україні,

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    тю... скажите об этом и месье Макрону (и пану зеДартаньяну))))...ибо кое-кто видать нагундосил Макрону про прогресс... и уменьшение огня снайперов...
  • mrSmith
    Работа этой организации имеет приблизительно такой же смысл, как и поиски месторождения нефти на Луне...
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