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Домовився із Зеленським і Путіним про зустріч голів МЗС у нормандському форматі, - Макрон

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Домовився із Зеленським і Путіним про зустріч голів МЗС у нормандському форматі, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що домовився зі своїми українським і російським колегами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним про проведення зустрічі в нормандському форматі на рівні глав МЗС.

Про це Макрон повідомив в ході спільної пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель за підсумками засідання франко-німецької Ради Міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Макрон зазначив, що провів переговори з Зеленським і Путіним, в ході яких йому вдалося домовитися про проведення зустрічі в нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ.

"Вона дозволить зафіксувати прогрес, який може бути досягнутий на зустрічі глав держав і урядів", - заявив президент Франції.

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Топ коментарі

  • aleks kyb
    А про встречу глав служб по уборке туалетов?
  • belge
    Всё что происходит вокруг этой темы последние несколько лет на мировом дипломатическом уровне, называется, в простонародье, "толочь воду в ступе". Все понимают, что пока кацапский Вова не сдохнет, ничего не изменится, но продолжают с умным видом исполнять - играть в озабоченность и отгребать бабло, каждый на своём посту, за это нулевое КПД.
  • Прощай немытая раССея


    Garry

    Наглядно.І передає всю суть.Поки "проукраїнський"(х@й там) Данилов тупим пуголовкам впарює про "санкції" на камеру,позаду за ним обіймаються Арестович і Мураєв.

    Договорился с Зеленским и Путиным о встрече глав МИД в нормандском формате, - Макрон - Цензор.НЕТ 9936
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