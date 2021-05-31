Домовився із Зеленським і Путіним про зустріч голів МЗС у нормандському форматі, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що домовився зі своїми українським і російським колегами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним про проведення зустрічі в нормандському форматі на рівні глав МЗС.

Про це Макрон повідомив в ході спільної пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель за підсумками засідання франко-німецької Ради Міністрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Макрон зазначив, що провів переговори з Зеленським і Путіним, в ході яких йому вдалося домовитися про проведення зустрічі в нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ.

"Вона дозволить зафіксувати прогрес, який може бути досягнутий на зустрічі глав держав і урядів", - заявив президент Франції.

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